Установлены личности напавших на консульство Израиля в Стамбуле

МВД Турции установило личности напавших на консульство Израиля в Стамбуле. Как сообщил глава турецкого ведомства Мустафа Чифтчи, один из злоумышленников связан со "злоупотребляющей религией" организацией. Двое других террористов – братья, у одного из них имеется судимость за наркотики.

О вооруженном нападении на консульство Израиля в Стамбуле стало известно 7 апреля. Одного злоумышленника ликвидировали ответным огнем, двое других ранены. Ранения получили также двое полицейских.

Израильское консульство расположено в стамбульском районе Левент, на седьмом этаже бизнес-центра. Полиция установила, что один из террористов прибыл в Стамбул на арендованном автомобиле из Измита, передает РИА Новости.