Торжественные службы прошли сегодня в храмах Русской Православной Церкви. Верующие отмечают праздник Благовещения Пресвятой Богородицы.

Он посвящён одному из главных евангельских событий: явлению Деве Марии архангела Гавриила, который получил от Неё добровольное согласие стать Матерью для Сына Божьего.

В этом году праздник выпадает на Страстную неделю - время особо строгого поста. Однако это не умаляет значимости торжества. Божественную литургию в Благовещенском соборе Московского Кремля совершил патриарх Кирилл. По народной традиции, после утренней службы в небо выпускают белых голубей.