Иран атаковал "Авраам Линкольн", США ударили по острову Харк

Удар по авианосной группе ВМС США "Авраам Линкольн" нанес Иран. Сообщение Корпуса стражей исламской революции приводит агентство Fars. Позиция авианосной группы CVN 72 американских террористов в Индийском океане была атакована с использованием дальнобойных крылатых ракет, говорится в заявлении.

В свою очередь, США и Израиль атаковали иранский остров Харк. Иранское агентство Mehr сообщает о нескольких взрывах. Какие именно объекты стали целями атаки, не уточняется.

Американский лидер Дональд Трамп поставил Ирану очередной ультиматум. Срок действия его истекает в 3:00 мск в среду. Трамп требует от Тегерана открыть движение по Ормузскому проливу, обещая в противном случае разрушить иранские мосты и электростанции. Тегеран предупредил, что не оставит такие шаги без ответа.