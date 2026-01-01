В России стартует Всероссийская творческая акция "Космос в кадре"

6 апреля 2026 года стартует Всероссийская творческая акция для школьников "Космос в кадре", организованная в рамках проекта "Культура для школьников".

Мероприятие приурочено к празднованию в Российской Федерации Недели космоса в 2026 году и направлено на популяризацию истории отечественной космонавтики среди детей и подростков, воспитание уважения к достижениям страны в области науки и техники, а также формирование чувства гордости за вклад России в освоение космического пространства.

"Неделя космоса – это замечательный повод вспомнить наши исторические победы, достижения инженеров, конструкторов и подвиги космонавтов. Это действительно масштабное событие общероссийского уровня. Нам как Минкультуры России, безусловно, важно поддерживать инициативы, направленные на формирование интереса молодежи к науке и технологиям. Уверена, наша новая акция "Космос в кадре" поможет ребятам глубже познакомиться с космической отраслью, узнать больше о ее истории и современности, а также даст возможность раскрыть свои таланты и развить творческий потенциал", – сказала статс-секретарь – заместитель Министра культуры Российской Федерации Жанна Алексеева.

Школьникам со всей России предлагается создать видео- и анимационные работы по следующим тематическим номинациям:

"Герои космоса" – видеоролик/анимационный ролик об истории жизни и подвиге космонавта;

"История покорения космоса" – видеоролик/анимационный ролик о ключевых этапах развития отечественной космонавтики;

"Космос и культура" – видеоролик/анимационный ролик о связи космоса с искусством и культурой;

"Космос будущего" – фантазийный видеоролик/анимационный ролик о том, каким может стать космос в будущем.

Для участия в акции ребятам необходимо подготовить работу в одной или нескольких из предложенных номинаций и оставить свою заявку на участие в личном кабинете на портале "Культурадляшкольников.РФ".

Прием заявок начнется 6 апреля 2026 года и завершится 6 мая 2026 года. По итогам экспертная комиссия выберет до 100 наиболее интересных работ-победителей, которые будут опубликованы на портале "Культурадляшкольников.РФ".