Мишустин назвал приоритет властей России в свете войны на Ближнем Востоке

Конфликт на Ближнем Востоке и вызванная им турбулентность на энергорынках создают соблазн нажиться на экспорте, однако внутренний рынок должен оставаться в приоритете. Такое заявление сделал во вторник, 7апреля, глава российского кабмина Михаил Мишустин.

Как указал политик, "в период турбулентности мировой рынок возвращается к России как к надежному поставщику". Россия в состоянии нарастить поставки за рубеж дефицитных ресурсов, причем касается это не только нефти и газа, но также продовольствия.

В то же время Мишустин подчеркнул, что нельзя допустить перенос внешнего ценового шока на российских потребителей. Премьер потребовал "обеспечить у нас надежное снабжение, надежный баланс", тем более что "для этого уже созданы определенные механизмы" (цитаты по "Интерфаксу").

Ранее глава МИД России Сергей Лавров высказался о разладе, который наметился между странами так называемого коллективного Запада, а также в рамках их объединений — НАТО и Евросоюз. Дипломат подчеркнул, что Москва видит кризисные явления и в Североатлантическом альянсе, и в Европейском союзе на фоне энергетического кризиса из-за войны на Ближнем Востоке.

Между тем Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) предупредила, что мировые цены на продовольствие вырастут еще сильнее, если иранский кризис затянется, как из-за рыночной конъюнктуры, так и вслед за ростом цен на энергоносители в связи с эскалацией конфликта на Ближнем Востоке. Сильнее всего дорожает сахар, растительное масло и зерновые.