Россиянам предложили способ накопить на первый взнос по ипотеке

Накопить на первоначальный взнос по ипотечному кредиту могут даже россияне с ежемесячным доходом ниже 80 тысяч рублей, если воспользуются возможностями программы долгосрочных накоплений. Об этом рассказал во вторник, 7 апреля, президент Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов (НАПФ) Сергей Беляков.

По словам эксперта, указанная программа изначально создавалась как универсальный инструмент накоплений — люди независимо от возраста и уровня дохода могут с ее помощью сформировать капитал для разных финансовых целей, в том числе накопить на первый взнос по ипотеке, оплатить обучение, создать финансовую подушку на будущее или собрать средства на крупные покупки и путешествия.

Беляков отметил, что для получения наибольшей выгоды достаточно делать взносы в объеме, необходимом для получения максимального софинансирования. Оно оставляет 36 тысяч рублей в год в течение первых 10 лет участия в программе. Величина взносов зависит от дохода участника программы. Например, при доходе до 80 тысяч за 15 лет можно скопить на счете почти 2,3 миллиона рублей, вложив лишь 540 тысяч рублей собственных средств, сообщает РИА Новости.

Ранее общественники попросили Минстрой ввести в России практику покупки отдельных квадратных метров в квартирах от застройщика. Авторы идеи поясняют, что при подобной схеме россияне смогут копить на квартиру постепенно, а их сбережения не обесценятся инфляцией. При этом застройщики будут обязаны обеспечить "квадратные акции" реальным объемом жилья.

Между тем психолог Кристина Шайдуллина рассказала, как накопить на ипотеку без лишнего стресса. Эксперт заявила, что накопление необходимо встроить в систему ценностей, а не в список самоограничений — тогда это не будет нарушать эмоциональное равновесие.