Пятеро детей ранены в результате удара ВСУ по школе в Запорожье

ВСУ атаковали беспилотниками сельскую школу в Великой Знаменке Запорожской области. Очередной теракт киевского режима против мирных жителей совершен прямо во время занятий. Основной удар пришелся по зданию, где шли уроки.

В здании школы вылетели стекла. Классы засыпаны осколками, мебель и учебники раскиданы взрывной волной. Ранены пятеро детей и учитель. Пострадавшие в тяжелом состоянии отправлены в больницу.

При этом атака ВСУ продолжилась, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. Украинские дроны атаковали экипаж скорой помощи, которая приехала, чтобы забрать раненых. Обстреляна группа спасателей, которые занимались эвакуацией учеников. Погиб замглавы Каменско-Днепровского округа Александр Резниченко – он помогал выводить школьников из-под обстрела.