США готовятся нанести сокрушительный удар по Ирану, Тегеран обещает не дрогнуть

Ультиматум Дональда Трампа истекает сегодня. Но, как это было уже не раз, его сроки президент США вновь может и перенести, невзирая на очередные угрозы в адрес Ирана: "Сегодня ночью погибнет целая цивилизация, и ее уже никогда не возродить. Я не хочу, чтобы это случилось, но, вероятно, так и будет. Однако теперь, когда у нас произошла полная смена режима, где преобладают другие, более умные и менее радикализированные умы, может быть, произойдет что-то революционно замечательное, кто знает?".

Первая часть сообщения Трампа явно затмила вторую. И прозвучала крайне зловеще. Да так, что многие действительно поверили, что США собираются нанести по Ирану ядерный удар. Белый дом эти предположения оперативно опроверг, назвав тех, кто их распространяет, болванами. В их числе оказался и американский журналист Такер Карлсон, публично призвавший военных помешать президенту и отобрать у него "красную кнопку": "Те, кто находится в прямом контакте с президентом, должны сказать: "Нет, я уйду в отставку. Я сделаю все, что смогу в рамках закона, чтобы это остановить, потому что это безумие. И если будет отдан приказ - я его выполнять не буду. Разбирайтесь сами с кодами на "ядерном чемоданчике", потому что сейчас на кону абсолютно все".

Президент США в долгу, разумеется, тоже не остался, резко ответив бывшему соратнику и другу: "Такер - человек с низким IQ, который совершенно не понимает, что происходит. Он постоянно мне звонит, но я не отвечаю на его звонки. Я не имею с ним дел. Мне нравится иметь дело с умными людьми, а не с дураками".

А те, которых президент Трамп считает умными, по всей видимости, требуют от него решительных действий в отношении Ирана. Почувствовав запах крови, вашингтонские ястребы заметно активизировались. И непублично, и публично призывая Белый дом нанести по исламской республике сокрушительный удар.

"Иран, как и "Хамас", приложил немало усилий, чтобы создать военную инфраструктуру под землей. Но обеспечивается она с поверхности. Те же дороги могут использоваться в военных целях. Так что слова "гражданская инфраструктура" не являются магическим заклинанием", - завил Джон Болтон, бывший советник по национальной безопасности президента США.

Как и жертвы среди гражданского населения, которое Вашингтон так помпезно обещал освободить от тирании. Ну, что тут поделаешь, лес рубят, щепки летят". Правда, за 39 дней войны особого успеха американцы так и не добились. Бомбардировки ни к чему не приводят. В списке новых целей - объекты ключевой инфраструктуры на территории главного штаба и штаба ВВС КСИР. При этом одна из ракет полностью разрушила местную синагогу. Агентство "Мехр" сообщило, что под ударом во вторник и остров Харк в Персидском заливе. Главный узел нефтяного экспорта Ирана.

А это уже иранская ракетная атака на ключевой нефтехимический центр Саудовской Аравии - город Эль-Джубайль. На предприятиях вспыхнули пожары. Горят топливные резервуары. Эксперты отмечают, что точность иранских ракет за время войны выросла почти в 10 раз. Так что Тегерану есть чем ответить на ультиматум Трампа: "Мы проделаем такую работу с инфраструктурой США и их союзников, которые лишат их на годы региональной нефти и газа. Региональные союзники США также должны знать, что до сегодняшнего дня, исходя из принципов добрососедства, мы проявляли значительную сдержанность и учитывали определенные ограничения при выборе ответных целей. Однако отныне все эти ограничения сняты. И если США перейдут через "красные линии", ответ Ирана выйдет за пределы региона.".

На этом фоне неясна ситуация с переговорами. Wall Street Journal пишет, что Тегеран их прервал. Агентство "Рейтерс", ссылаясь на свои источники, утверждает, что процесс продолжается. И персы ждут ответа от Вашингтона по поводу иранского предложения, состоящего из десяти пунктов.

"Два высокопоставленных иранских чиновника, пожелавшие сохранить анонимность, сообщили, что предложение включало в себя гарантии того, что Иран больше не подвергнется нападениям, прекращение израильских ударов по "Хезболле" в Ливане и отмену всех санкций", - пишет NYT.

И многие эксперты считают, что американский лидер вполне может согласиться на эти условия, лишь бы закончить войну, которая уже выходит и союзникам, и США, и самому Трампу боком. Впрочем, понятно это станет совсем скоро. Буквально предстоящей ночью, когда Штаты либо нанесут по Ирану свой обещанный сокрушительный удар, либо нет. Но иранцы уже на всякий случай готовятся, в том числе выстраивая живые цепи вокруг своих электростанций.