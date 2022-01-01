Белоусов и Собянин осмотрели новое здание военного комиссариата Москвы

Современные, многофункциональные, максимально оснащенные: новое здание военного комиссариата города Москвы на улице Яблочкова и Единый пункт призыва на срочную службу осмотрели министр обороны Андрей Белоусов и мэр Москвы Сергей Собянин. Для каждого посетителя здесь созданы идеальные условия, экономящие время и силы.

Комплексный проект модернизации воинского учета, оформления контрактов и призыва на военную службу, поддержанный президентом, в столице начали реализовывать в 2022-ом. Сначала открыли Единый пункт отбора на военную службу, затем - Единый пункт призыва. А в январе этого года на Яблочкова переехал Военный комиссариат города Москвы. Комплекс рассчитан на посещение порядка 3000 человек в день.

"Пользуясь случаем, хочу поздравить работников военного комиссариата с их профессиональным праздником. На их плечи была возложена огромная миссия и ответственность и огромное количество работы с началом специальной военной операции. Поэтому вместе с Министерством обороны мы наметили план реорганизации всей этой системы. Начиная от логистики, материальной базы, оцифровки, информационных систем и так далее. То есть, по сути дела, проведена революция в деле воинского призыва и воинского учета. Все это вместе реорганизовало всю систему. Сделало ее более эффективной, более понятной, более комфортной для всех участников процесса", - сказал Собянин.

В десятиэтажном здании площадью более 24 тысяч квадратных метров созданы комфортные условия для всех - и для посетителей, и для сотрудников военкомата. Есть комнаты для приема посетителей, помещения для хранения документации, спортивный и тренажерные залы. Самое главное - никаких очередей. Благодаря цифровизации граждане, пребывающие в запасе, и юридические лица могут получить более 140 сервисов воинского учета в режиме "одного окна".

"То, что здесь мы сейчас увидели, это то, как должно быть. Главное достоинство здесь состоит в том, что здесь практически все или много чего автоматизировано и оцифровано. И очень четко продуманная маршрутизация. У нас уже 47 субъектов федерации хотят сделать у себя то же самое", - отметил Белоусов.

Такое желание вполне объяснимо. Благодаря модернизации и цифровизации теперь не нужно сутками ждать необходимого ответа или решения важного вопроса. Личная явка не требуется для первичной постановки призывника на воинский учет или уведомления родителей. Значительная часть отсрочек от призыва предоставляется тоже дистанционно, в автоматическом режиме. Если призывнику все таки необходимо явиться лично, то вопросы решаются очень быстро, за один визит.

"Еще хотел поблагодарить Министерство обороны за такую конкретную, ежедневную помощь налаживания всех процессов. И этот наш совместный проект. Который, на мой взгляд, достаточно перспективный для других регионов", - добавил мэр.

Благодаря такому комплексному подходу все больше юридических действий, связанных с воинским учетом, осуществляется либо в многофункциональных центрах "Мои документы", либо в электронном виде на портале mos.ru. Именно там открыта запись в пункт отбора на военную службу по контракту. И там же размещен перечень необходимых для заключения контракта документов.