Александр Серов не явился на день рождения дочери

Дочери Александра Серова Мишель исполнилось 33 года. По такому случаю именинница закатила праздник в одном из столичных заведений. На празднике веселились не только друзья и близкие Мишель, но и ее мама Елена Стебенева. А вот Александр Серов не посетил день рождения дочери.

Однако подарок наследнице прославленный артист сделал. Он предоставил Мишель свой музыкальный коллектив для работы на ее концерте во главе с заслуженным артистом РФ Александром Федорковым. Отметим, что Мишель пошла по стопам отца и тоже выступает на сцене. Так, на празднике именинница исполнила свои авторские песни и кавер-версии композиций таких популярных артистов как Анна Герман и Надежда Кадышева.

Неизвестно, почему Александр Серов проигнорировал праздничный вечер. По одним данным, певец на гастролях, по другим данным, из-за зятя, с которым у артиста не сложились отношения. Ранее Мишель признавалась, что двое ее любимых мужчин не сошлись характерами, и муж не готов делать первый шаг к примирению. Кстати, Мишель и Роман воспитывают двоих детей, уточняет "КП".

Кстати, 25 марта Александр Серов отметил круглую дату. Прославленному артисту исполнилось 75 лет.

