Трамп провозгласил гибель Ирана сегодня ночью

Дональд Трамп провозгласил гибель иранской цивилизации. Президент США написал в своей соцсети, что он этого не хочет - но все равно сделает.

Американский лидер сообщил, что сегодня ночью погибнет целая цивилизация, и ее уже никогда не возродят. По его словам, теперь, когда произошла тотальная смена режима в Иране, возможно, произойдет нечто "революционно прекрасное". Как утверждает Трамп, это станет известно в ночь на 8 апреля – "в один из самых важных моментов в сложной истории мира. 47 лет вымогательства, коррупции и смерти наконец-то закончатся, заявил американский лидер.

Ранее вице-президент США Вэнс заявил, что США в основном достигли своих военных целей в Иране, и операция вскоре завершится. А спецпредставитель Ирана в ООН демонстративно покинул пост: он предупредил, что США готовятся к применению тактического ядерного оружия по ключевым иранским центрам в Натанзе и Фордо.