СКР раскрыл детали расследования убийства учительницы в Добрянке

Продолжается расследование уголовного дела о нападении ученика на преподавателя в одной из школ Добрянки Пермского края — педагог скончалась от полученных ножевых ранений. Об этом рассказали во вторник, 7 апреля, в пресс-службе Следственного комитета России.

Как уточнило ведомство в своем MAX-канале, расследование идет по статьям об убийстве и о халатности. Для определения психического состояния фигуранта следствием назначена стационарная судебно-психиатрическая экспертиза.

Кроме того, будет дана надлежащая правовая оценка действиям сотрудников органов профилактики правонарушений несовершеннолетних.

Между тем РЕН ТВ сообщает со ссылкой на источник, что возможной причиной преступления могло стать решение учительницы не допустить школьника к сдаче экзамена по русскому языку. Собеседник телеканала утверждает, что юноша "спрятался в кустах за территорией и ждал ее целенаправленно", а когда женщина показалась — "выбежал и сразу напал".

Сообщалось также, что учащийся неоднократно оставался на повторное обучение в школе и состоял на учете в полиции.