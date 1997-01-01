Минприроды ответило на слухи о разрешении охоты на краснокнижных животных

Публикации о том, что в России фактически легализуют охоту на внесенных в Красную книгу животных, не соответствуют действительности. Об этом рассказали во вторник, 7 апреля, в Министерстве природных ресурсов и экологии.

Ведомство отреагировало на сообщения некоторых средств массовой информации и интернет-ресурсов о том, что в России якобы изменились правила добычи краснокнижных животных.

Как подчеркивает Минприроды, нормы, действующие в этой сфере с 1997 года, остались неизменными. Добыча представителей фауны, внесенных в Красную книгу, допустима строго в исключительных случаях: угроза для жизни человека, предотвращение массовых заразных заболеваний для других животных.

СМИ, распространяющие фейк, неверно истолковали проект постановления правительства — этот документ лишь обновляет порядок предоставления соответствующих разрешений, сообщает "Интерфакс".

В 2025 году в России ужесточили правила получения охотничьего билета. Если прежде достаточно было под роспись ознакомиться с требованиями "охотничьего минимума", теперь необходимо сдать экзамен — это тестирование в электронном или бумажном формате объемом 100-200 вопросов.

Тех, кто предпочитает "тихую охоту", обрадовали биологи: грибной сезон в Московском регионе уже стартовал. В пресс-службе регионального министерства экологии и природопользования уточнили, что в Подмосковье можно собирать строчки, сморчки, саркосцифы и другие весенние грибы.