"Орион" взял курс на Землю после облета Луны: итоги уникальной миссии "Артемида-2"

Американский космический корабль "Орион" (Orion) приступил к заключительному этапу миссии "Артемида-2". Совершив запланированный облет Луны, аппарат взял курс на Землю.

Ожидается, что зону гравитационного влияния естественного спутника Земли корабль покинет во вторник, 7 апреля, когда отдалится от Луны на 66 тысяч километров.

Первый за более чем полвека пилотируемый полет к естественному спутнику Земли начался в ночь на 2 апреля с затруднений: возникли проблемы со связью и сломался туалет. Впрочем, с неполадками удалось разобраться довольно быстро — на ходе миссии это не сказалось. Астронавты успешно выполнили задачи по подготовке к высадке на Луну, которая запланирована на 2028 год.

Всех подробностей широкой публике не раскрывают, но уникальными фотографиями НАСА поделилось. Земляне впервые за полвека долетели до Луны и воочию увидели обратную сторону естественного спутника Земли — астронавты запечатлели эти исторические мгновения с помощью профессиональных камер.

Благодаря миссии "Артемида-2" удалось хорошо разглядеть различные геологические особенности поверхности Луны: кратеры, застывшие древние лавовые потоки и другие формы рельефа, сформированные тектоническими и вулканическими процессами.

Экипаж "Ориона" установил абсолютный рекорд дальности полета человека от Земли — впервые в истории человек смог увидеть воочию родную планету с расстояния примерно 406 608 километров. Это на 8 047 километров дальше Луны и на 6 437 километров превосходит рекорд экспедиции "Аполлон-13".

Руководитель Института космической политики (ИКП) Иван Моисеев назвал в комментарии NEWS.ru результаты миссии "Артемида-2" историческими, поскольку они дадут возможность перейти от научного изучения Луны к ее экономическому освоению. Если американцы сумеют сформировать надлежащую базу и инфраструктуру, вложенные в полет "Ориона" миллиарды долларов смогут окупиться примерно к 2050-м годам.