Вэнс сделал новое громкое заявление о судьбе Ирана: "Всё скоро закончится"

Соединенные Штаты реализовали практически все свои военные планы в отношении Ирана. С таким заявлением выступил во вторник, 7 апреля, вице-президент США Джей Ди Вэнс.

Как отметил политик, "есть еще кое-что, что мы хотели бы сделать", в том числе "немного больше поработать в военном плане над способностью Ирана производить оружие". Однако в целом уже можно говорить о том, что "очень скоро эта война завершится", заверил Вэнс.

В то же время вице-президент США пригрозил Ирану пустить в ход некие "инструменты, которые мы еще не решались использовать". Называть эти средства политик не стал, но подчеркнул, что американский лидер Дональд Трамп "решит использовать их, если иранцы не изменят своего поведения", сообщает ТАСС.

Между тем бывшая конгрессвумен Марджори Тейлор Грин призвала отстранить главу Белого дома от власти из-за его угроз уничтожить иранскую цивилизацию. Экс-союзница Трампа пришла в ужас от слов президента США о том, что он готов стереть исламскую республику с лица земли, и напомнила, что американская конституция это запрещает, ведь "ни одна бомба не упала на Америку" (цитаты по РИА Новости).

Главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко, комментируя нецензурные выражения Трампа в адрес Ирана, счел подобное поведение лидера мощной военной державы признаком критического и уязвимого психологического состояния.