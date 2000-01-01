"Постоянно держать ситуацию на контроле": главное из совещания Путина по Дагестану

Владимир Путин 7 апреля провел совещание по ситуации в Дагестане, передает РИА Новости.

Сил и средств для ликвидации последствий наводнения, судя по поступающим докладам, достаточно, отметил президент.

Глава государства потребовал держать ситуацию на контроле и оказать всю необходимую поддержку пострадавшим от паводков. Кроме того, президент поручил оперативно реагировать на жалобы пострадавших.

Кроме того, продолжил Путин, следует держать на контроле санитарную обстановку, своевременно оказывать медицинскую и правовую помощь пострадавшим.

Глава региона Сергей Меликов сообщил, что шесть человек, в том числе трое детей, погибли в Дагестане в результате паводков. Из-за наводнений повреждены 842 социально значимых объекта. Проведена эвакуация более 6,2 тысячи человек, развернуто 55 пунктов временного размещения. Остаются подтопленными более 180 участков дорог, свыше 2000 жилых домов.