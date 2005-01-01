Выяснилось, кого Россия может обменять на Николаса Мадуро

Россия готова внимательно рассмотреть запрос о предоставлении убежища президенту Венесуэлы Николасу Мадуро, если такое обращение поступит. Об рассказал во вторник, 7 апреля, российский посол в боливарианской республике Сергей Мелик-Багдасаров.

Как подчеркнул дипломат, до сих пор никаких запросов о предоставлении убежища Николасу Мадуро — по крайней мере через российскую дипломатическую миссию — не проходило.

Мелик-Багдасаров напомнил, что Москва рассматривает захват американскими властями Мадуро с женой и их отправку в Соединенные Штаты для суда как похищение, вооруженную агрессию, нарушение норм международного права и здравого смысла, сообщает ТАСС.

Между тем правозащитник Иван Мельников оценил вероятность выдачи Николаса Мадуро американскими властями России. Как заявил эксперт в интервью aif.ru, венесуэльский лидер является слишком значимой фигурой для Соединенных Штатов — у Москвы нет кандидатов такого уровня для обмена.

Как предположил Мельников, "по-хорошему, им для обмена подошел бы какой-нибудь вице-президент США, если бы он был у нас". Кроме того, "если бы кто-то захватил министра обороны США, то его тоже могли бы поменять на Мадуро теоретически".

Ранее российский дипломаты сообщали, что Николаса Мадуро содержат в американской тюрьме в нормальных условиях. При этом политик отвергает все обвинения Вашингтона в свой адрес, не признавая соучастия в наркоторговле, и называет себя военнопленным.