Американист Васильев рассказал о планах США поставить подножку Европе

Выполнит ли Дональд Трамп свои угрозы в отношении Ирана? Какие цели преследует американский президент? Какая составляющая превалирует в его словах и действиях?

В программе "События. 25-й час" Алексей Фролов обсудил эти вопросы с главным научным сотрудником института США и Канады Российской академии наук Владимиром Васильевым.

"Мне думается, экономическая составляющая – самая главная. США по-прежнему считают, что самым главным в этом урегулировании потока нефти – это повлиять на Европу. Поставить подножку Европе. Может быть, спровоцировать серьезный экономический кризис", - отметил он.

