Российская армия продолжает наносить удары по украинским тылам. Приходят сообщения о прилетах по объектам вражеского ВПК в Измаиле, серии взрывов в Харьковской области и подконтрольном Киеву Запорожье. Это ответ на террористические атаки ВСУ по гражданской инфраструктуре нашей страны.

В ходе спецоперации к западу и северо-западу от Гуляй-Поля российские войска развивают наступление. Активные боевые действия идут между Верхней Терсой и Воздвижевкой.

В зоне ответственности группировки "Восток" экипаж Су-34 поразил места хранения вражеских дронов. Удар нанесён бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции. Разведка подтвердила уничтожение цели.

На Добропольском направлении в районе села Гришино операторы войск беспилотных систем обнаружили и ликвидировали замаскированные позиции БПЛА боевиков вместе с расчётами. Это обеспечило наше превосходство в небе над населённым пунктом.

В Запорожской области "птицы" серией точных сбросов разрушили укрепления и пункты размещения ВСУ, расчистив проход для штурмовых отрядов. В Днепропетровской области ювелирно отработали "Акации". Расчёты самоходок поразили в лесополосах подразделения противника, которые были отправлены на укрепление линии боевого соприкосновения.

А наши передовые отряды 38-й мотострелковой бригады группировки "Восток" взяли штурмом и зачистили хорошо укреплённый вражеский опорник. Нестандартное решение позволило вплотную подобраться к укреплениям ВСУ.

Уникальную совместную операцию провели военные медики и саперы Ивановского соединения ВДВ. Врачи извлекли из ноги раненого бойца компонент ударного дрона. Безопасность обеспечивали саперы. Позже выяснилось, что ранение наш штурмовик получил во время атаки вражеских БПЛА в дельте Днепра.