Роскомнадзор назвал причину крупного сбоя в Рунете

Сбой в работе ряда сервисов в российском сегменте интернета, зафиксированный вечером 6 апреля, произошел из-за неисправности на магистральной сети.

Как уточнили "Фонтанке" в пресс-службе Роскомнадзора, был зафиксирован сбой на магистральной сети "Ростелекома", что и привело к проблемам в работе ряда сервисов.

Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что использование интернета должно быть основано на суверенных алгоритмах, а функционирование Сети должно подчиняться внутреннему законодательству. Вместе с тем Путин признал, что сложно все запрещать на уровне государства.

Между тем в Роскомнадзоре опровергли сообщения о том, что российским властям якобы недостает ресурсов для блокировки запрещенных сетевых ресурсов. В ведомстве подчеркнули, что подобная информация не соответствует действительности.