Собянин: В рамках нацпроекта в больницах Москвы появились роботы-доставщики

Сергей Собянин сообщил, что московские больницы в пилотном режиме начали использовать роботов-доставщиков "Яндекса" для перевозки лекарств и образцов крови.

Помощников тестируют на территории ГКБ №15 имени Филатова и ГКБ №1 имени Пирогова. Роботы курсируют между больничными корпусами., доставляют расходные материалы и пробы биоматериалов в лабораторию. Кроме того, они могут отвезти лекарства из аптеки на территории больницы в отделение.

Как уточнил глава города, сотрудники стационаров прошли специальное обучение по использованию роботов.

