Белоусов рассказал про особый акцент в формировании ВС России

Планы по набору контрактников для российской армии выполняются с опережением. Об этом рассказал во вторник, 7 апреля, министр обороны России Андрей Белоусов.

Как отметил глава Минобороны, "все планы мы выполняем, формируем новые части, подразделения". При этом "особый акцент делается на подготовку, на слаживание подразделений", а "особо это касается войск беспилотных систем" (цитаты по "Коммерсанту").

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркивал, что беспилотные войска в России созданы и нуждаются в кадрах — в новых войсках имеется "определенная специфика", поэтому "есть предложение для тех, кто обладает соответствующей компетенцией и готов служить".

В Минобороны рассказали, как проходит подготовка новобранцев после подписания контракта. Опытный инструктор корректирует каждое движение — от взлета БПЛА до уничтожения цели. Первые тренировки проходят только на симуляторе: неопытным пилотам бессмысленно сразу доверять настоящий дрон — аппарат просто разобьют и ничему не научатся.