В рацион российских арестантов добавят яйца, творог и фрукты

В России планируется пересмотреть действующую норму питания граждан, которые содержатся под стражей. Об этом рассказал во вторник, 7 апреля, министр юстиции Константин Чуйченко.

Как уточнил глава Минюста, предлагается увеличить количество овощей в рационе арестантов, дополнить его сливочным маслом, куриными яйцами, творогом и свежими фруктами.

Кроме того, при организации питания осужденных предлагается использовать йодированную соль — это имеет особое значение в северных регионах и в субъектах Федерации с выявленным дефицитом йода, цитирует Чуйченко ТАСС.

Ранее президент России Владимир Путин выступил за дальнейшую гуманизацию условий содержания под стражей. Глава государства поднимал вопрос о законодательных гарантиях защиты предпринимателей от необоснованного уголовного преследования, включая запрет на продление срока содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых в преступлениях в экономической сфере.

Между тем условия содержания мигрантов в специализированных американских центрах далеки от гуманных. В феврале многодетная семья из России рассказала, что в одном из таких заведений кормили заплесневелой едой с червями и не давали выключать свет по ночам.