Новые примеры профессионализма российских бойцов в ходе СВО. Ефрейтор Николай Шатрунов с сослуживцами отразил контратаку ВСУ. Несмотря на вражеские артобстрелы и удары беспилотников, Николай из пулемёта уничтожил большую часть штурмовой группы противника. Попытка неприятеля вернуть утраченный рубеж провалилась.

Младший сержант Артём Бунин, продвигаясь по лесополосе, обнаружил замаскированную укрепленную позицию миномётного расчёта ВСУ и из ручного гранатомёта поразил укрытие боевиков и склад боеприпасов. Наши подразделения смогли без потерь продвинуться вглубь обороны противника.