Москвичей призвали пересесть на метро из-за угрозы гололедицы

В ночь на среду, 8 апреля, в Московском регионе ожидаются заморозки — это сулит гололедицу, что создаст опасные условия для автомобилистов.

Как предупредили в пресс-службе столичного Департамента транспорта, автомобилистам, уже успевшим переобуть машины в летнюю резину, рекомендуется воспользоваться общественным транспортом.

Водителям также советуют избегать резких маневров, увеличить дистанцию, заранее снижать скорость у остановок и пешеходных переходов, не отвлекаться на телефон. Днем 8 апреля может пройти дождь со снегом, который ухудшит видимость, цитирует сообщение ведомства "Москва 24".

Между тем Гидрометцентр сообщает на своем официальном сайте, что в Москве установлен повышенный, "желтый", уровень погодной опасности из-за угрозы гололедно-изморозевых отложений. Ожидаются осадки в виде снега и дождя ночью 8 апреля и в течение суток 9 апреля. Не исключено налипание мокрого снега на провода и деревья, гололедица на дорогах.

Ранее ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова отмечала, что апрель является одним из самых изменчивых месяцев в году с точки зрения погодных условий. Строго говоря, снег в России может выпасть и в мае — такое бывало в Москве и в Подмосковье и в последние годы, напомнила эксперт.