ПВО сбила в ночь на 8 ареля 73 дрона ВСУ над российскими регионами

Силы противовоздушной обороны пресекли очередную попытку киевского режима атаковать российские регионы. Дежурные средства ПВО в течение ночи на 8 апреля перехватили и уничтожили 73 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, сообщили в Минобороны России.

По данным военного ведомства, дроны ВСУ ликвидированы в период с 20.00 мск 7 апреля до 7.00 мск 8 апреля над территориями Орловской и Ростовской областей. Также беспилотники уничтожены над Краснодарским краем, Республикой Крым и акваториями Черного и Азовского морей.

Накануне в Минобороны сообщили, что российские средства ПВО сбили в зоне спецоперации за сутки 3 управляемые авиабомбы. Кроме того, уничтожено 217 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.