Вице-президент США Джей Ди Вэнс выходит из самолета в Будапеште. Утомительный многочасовой перелет через океан он совершил не один, а вместе с супругой, которая сейчас на 22-й неделе беременности. Все это показывает, насколько важна дипломатическая миссия Вэнса. Через четыре дня в Венгрии парламентские выборы. И администрация Трампа хочет победы партии Виктора Орбана.

"Я хотел подать сигнал всем, особенно брюссельским бюрократам, которые делают все возможное, чтобы подавить волю венгерского народа, потому что им не нравится лидер, который на самом деле встал на защиту своей страны. Бюрократы в Брюсселе пытались разрушить экономику Венгрии. И все это они делали потому, что ненавидят Виктора Орбана. И мы, безусловно, осведомлены о том, что существуют элементы внутри украинских спецслужб, которые пытаются влиять на выборы в США и в Венгрии", - заявил Вэнс.

С трибуны он обрушил шквал критики в адрес Брюсселя и Киева. Напрямую обвинил их во вмешательстве в избирательный процесс. А Украине еще и припомнил попытки Зеленского подыгрывать демократам во время прошлой избирательной кампании Трампа. Орбан же, по словам Вэнса, пытается решить украинский конфликт, используя дипломатию. Да и невозможно победить Россию, которая обладает колоссальными энергетическими ресурсами. По сути, Вэнс назвал политику европейских лидеров по отношению к Москве ошибочной.

"Очень часто те, кто обвиняет того или иного лидера в пророссийских настроениях, являются теми самыми людьми, которые изначально создали энергетически слабую экономику в Европе, и это больше, чем что-либо другое, способствовало тому, что Украина стала слабой, а Россия – сильной. Какова альтернатива миру на Украине? Нужно ли продолжать стремительное повышение цен на энергоносители до такой степени, что европейская экономика вот-вот рухнет? Или же сесть за стол переговоров?", - добавил Вэнс.

Всё это происходит на фоне нефтяной блокады Венгрии со стороны Украины, кроме того, под веткой газопровода "Турецкий поток", идущей в страну, обнаружили взрывчатку. Вице-президент США вместе с Виктором Орбаном приняли участие в митинге, на котором Вэнс позвонил Трампу.

"Я большой фанат Виктора. Я поддерживаю его полностью. У вас есть лидер, который сохранил вашу страну сильной", - сказал Трамп.

При этом западные СМИ, комментируя визит, пишут о том, что Орбан может выборы проиграть. NYT, ссылаясь на соцопросы, заявляет об отставании партии "Фидес" на 10 процентных пунктов. Якобы впереди оппозиция, поддержанная Брюсселем. Впрочем, все это лишь показывает, что победитель неочевиден. Ясно одно - результат выборов повлияет на судьбу всей Европы.