Иран отреагировал на угрозу Трампа уничтожить всю цивилизацию

Иран прервал прямые контакты с Соединенными Штатами после очередной громкой угрозы американского лидера Дональда Трампа.

Как пишут во вторник, 7 апреля, The Wall Street Journal и The New York Times, Тегеран резко отреагировал на заявление Трампа о том, что предстоящей ночью "умрет целая цивилизация" и "произойдет что-то революционно восхитительное".

Власти исламской республики передали через Пакистан, что больше не собираются участвовать в прямых переговорах с Вашингтоном о прекращении огня. Однако диалог с посредниками, по данным источников, продолжается.

Эксперты между тем подсчитали, что Соединенные Штаты израсходовали на войну с Ираном уже примерно 30 миллиардов долларов, пишет Financial Times. Операция "Эпическая ярость" стоила жизни 13 американских военнослужащим, известно также о примерно 300 раненых.

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Соединенные Штаты реализовали практически все свои военные планы в отношении Ирана, поэтому "очень скоро эта война завершится". Однако политик пригрозил Ирану пустить в ход некие "инструменты, которые мы еще не решались использовать", если "иранцы не изменят своего поведения".