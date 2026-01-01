Выгоду России от войны США и Израиля против Ирана оценили в миллиарды долларов

Военные действия на Ближнем Востоке и блокировка Ормузского пролива, взвинтившие цены на энергоносители, принесли огромную выгоду России. К такому выводу пришли эксперты Российско-германской внешнеторговой палаты (ВТП).

Как пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung, расчеты показывают: при сохранении стоимости нефти на уровне примерно 100 долларов за баррель Россия может получить дополнительно 71,8 миллиарда долларов в год.

Председатель правления палаты Маттиас Шепп отметил, что это делает Россию основным бенефициаром ближневосточного конфликта.

В то же время Bloomberg сообщает, что цены на российскую нефть выросли до самого высокого уровня за более чем 13 лет, поскольку "Москва воспользовалась мировым ростом нефти, связанного с Ираном". Как пишет агентство, баррель Urals с отгрузкой из порта Приморск в Балтийском море стоил 116,05 доллара, из черноморского Новороссийска — 114,45 доллара. Эти показатели почти вдвое выше тех, что заложены в бюджет России на 2026 год 59 долларов за баррель.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин подчеркнул, что конфликт на Ближнем Востоке и вызванная им турбулентность на энергорынках создают соблазн нажиться на экспорте, однако внутренний рынок должен оставаться в приоритете.