Минпросвещения объяснило, за что школьникам будут снижать оценку за поведение

При выставлении оценки за поведение в российских школах будут учитываться многие параметры, включая соблюдение учеником дисциплины. Об этом рассказали во вторник, 7 апреля, в Министерстве просвещения России.

В ведомстве пояснили, что под указанным понятием подразумевается участие в уроках без нарушения правил: отсутствие опозданий и разговоров вне учебной темы, неиспользование гаджетов, следование распорядку школы во внеурочное время.

На оценку за поведение повлияет также социальное взаимодействие: умение работать в команде, разрешать конфликты, проявлять эмпатию. Будут учитываться и личностные качества: ответственность, забота о школьном имуществе, участие в общественно полезном труде, сообщает РИА Новости.

Ранее председатель Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев выразил убежденность в том, что систематических нарушителей школьной дисциплины, мешающих учебному процессу и опасных для окружающих, необходимо отчислять из школ.

Тем временем Минпросвещения уточнило, что сообщения о введении в школах второго иностранного языка в качестве обязательного предмета некорректны. Ведомство подчеркнуло: школьники могут изучать второй иностранный язык по выбору и при наличии в образовательной организации возможности преподавать этот предмет.