Россия блокировала проект резолюции Совбеза по Ормузскому проливу: "Извиняться не будем!"

Россия отказалась поддержать проект резолюции Совета Безопасности ООН по ближневосточному конфликту, представленный Бахрейном, поскольку этот документ предоставляла карт-бланш на агрессивные действия против Ирана. Такое заявление сделал во вторник, 7 апреля, постпред России при всемирной организации Василий Небензя.

В указанном документе предлагалось координировать "пропорциональные обстоятельствам" усилия оборонительного характера по обеспечению безопасности судоходства в Ормузском проливе.

Небензя подчеркнул, что принятие предложенной Бахрейном резолюции поставило бы под удар любые перспективы переговорного процесса, поэтому Россия не станет извиняться перед Соединенными Штатами за ветирование документа, сообщает РИА Новости.

При этом Россия вместе с Китаем, который также отказался поддержать бахрейнский документ, предлагает Совбезу ООН рассмотреть альтернативный проект резолюции по текущей ситуации на Ближнем Востоке.

Постпред Ирана при ООН Амир Саид Иравани заявил, что Тегеран признателен России и Китаю "за их ответственную линию поведения, конструктивный подход и использование права вето в полном соответствии с принципами Устава ООН".