В США рассказали, кто врет Трампу про Иран

Министр войны США Пит Хегсет снабжает главу государства Дональда Трампа недостоверными сведениями о ходе боевых действий в Иране. Об этом рассказали во вторник, 7 апреля, информированные источники.

По словам собеседников The Washington Post, заявления шефа Пентагона вводят президента Соединенных Штатов в заблуждение, из‑за чего тот распространяет некорректные данные и выступает с непонятными утверждениями.

В частности, операция по спасению американских пилотов сбитого Ираном самолета показала, что Пентагон лжет относительно полного контроля над иранским небом. Недостоверные данные подаются Трампу и касательно степени превосходства ВС США над Корпусом стражей исламской революции (КСИР).

Ранее отставной офицер разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер заявлял, что Трампу сообщают ложную информацию о ходе военной операции против Ирана, поэтому американский лидер делает такие странные заявления. Эксперт утверждал, что "это военная порнография", а на самом деле президент Соединенных Штатов даже "не осознает, что происходит".

Между тем экс-глава Центра по борьбе с терроризмом в аппарате директора Национальной разведки США Джо Кент заявил, что Иран не находится на грани получения ядерного оружия, вопреки заявлениям американских властей. Кент, покинувший должность из-за разногласий с Белым домом по антииранской операции, назвал ложными все обвинения Вашингтона в адрес Тегерана.