Московский зоопарк сделал трогательный подарок макаку-сироте Панчи: "Ты не один!"

Московский зоопарк передал игрушку и письмо со словами поддержки для детеныша японского макака по кличке Панчи. Маленький примат прославился на весь мир благодаря печальным обстоятельствам: Панчи осиротел и стал изгоем среди сородичей.

От малыша, проживающего в зоопарке в Итикаве, мама отказалась сразу после его рождения. Чтобы спасти Панчи от одиночества, ему подарили плюшевого орангутана. Умильные кадры общения крохи с игрушкой, заменившей ему мать, растрогали весь мир. Однако затем встал вопрос, не мешает ли это примату социализироваться и налаживать контакт с сородичами.

В знак солидарности и поддержки Московский зоопарк передал для Панчи подарок — игрушечного морского зайца, а также письмо от имени настоящего морского зайца Макса. В нем говорится: "Если тебе взгрустнется, помни, что один морской заяц где-то далеко думает о тебе. Ты справишься, я верю. Ты сильный. И ты не один".

Как сообщает Московский зоопарк в своем MAX-канале, письмо и игрушку принял глава зоопарка города Итикава Такаси Ясунага. Он выразил огромную благодарность за подарок: "Так это и есть Макс? Какой милый! Большое спасибо!"

Тем временем любители животных напряженно следят за судьбой манула Тимофея. Символу Московского зоопарка подыскивают невесту с серьезными намерениями в виде создания пары и появления потомства. Пока поиски успехом не увенчались, но фанаты палласова кота не теряют надежду скоро увидеть малышей с оранжевыми пяточками, как у Тимофея.