Трамп согласился на временное перемирие с Ираном

Президент США Дональд Трамп 8 апреля заявил, что США и Иран договорились о двухнедельном прекращении огня.

"По итогам разговоров с премьер-министром Пакистана Шехбазом Шарифом и фельдмаршалом Асимом Муниром... я соглашаюсь приостановить бомбардировки и атаку на Иран сроком на две недели. Это будет двустороннее прекращение огня", — написал он в соцсети.

Как утверждает глава Белого дома, США уже "выполнили и перевыполнили" все поставленные военные задачи в Иране и на Ближнем Востоке в целом.

Основным условием временного прекращения огня американский лидер назвал полное восстановление свободного и безопасного судоходства в Ормузском проливе.

Кроме того, к временному перемирию присоединится Израиль, как утверждает CNN.