Трамп утверждает, что Китай помог Ирану и США договориться о перемирии

Президент США Дональд Трамп заявил агентству AFP, что КНР помогла достичь Вашингтону и Тегерану двухнедельного прекращения огня на Ближнем Востоке.

"Дональд Трамп заявил агентству Франс Пресс, что, по его мнению, Китай помог Ирану сесть за стол переговоров, чтобы согласиться на сделку о двухнедельном прекращении огня", — говорится в сообщении агентства.

8 апреля Трамп согласился на предложение Пакистана приостановить удары по Ирану на две недели. Он заявил, что прекращение огня будет двусторонним с условием полного и немедленного открытия Ормузского пролива.

Впоследствии иранские власти заявили, что Тегеран и Вашингтон проведут первый раунд прямых переговоров в пятницу, 10 апреля, в столице Пакистана Исламабаде. Иран выделил на весь переговорный процесс две недели, на этот срок будет установлен режим прекращения огня.