Главная мировая новость - прекращение огня в Персидском заливе. Этой ночью США и Иран договорились о двухнедельном перемирии, заключенном при посредничестве Пакистана. Основой для предстоящих переговоров может стать предложенный Тегераном Вашингтону план из 10 пунктов. Между тем, о сокрушительной победе над противником заявляют обе стороны конфликта.

В центре Тегерана жгут флаги США и Израиля. Новость о перемирии в Исламской Республике преподносят как великую победу. Но люди говорят: обмануть их снова не получится – США и Израиль уже сдавали назад, а потом возвращались снова.

Почти сорок дней ежедневных бомбардировок вместо быстрой победоносной войны. Кратно превосходящим Иран по своей военной мощи США и Израилю действительно не удалось ни подавить вооружённое сопротивление, ни добиться смены режима.

Идеальная картина для граждан Ирана совершенно иначе преподносится в США. Президент Трамп, который первым и сообщил о перемирии, сделал это в своей соцсети. И тоже назвал однозначной победой, но уже американского народа.

Точку в спорах надеются поставить на прямых переговорах. Руководство США и Ирана благодарит за содействие пакистанского премьера Шарифа.

Как сообщает "Си-Эн-Эн", с американской стороны в Исламабад прибудут спецпосланники Стив Уиткофф, Джаред Кушнер и вице-президент Вэнс. Одна из главных тем – режим Ормузского пролива. Новость о перемирии мировые рынки встретили ростом и снижением цен на нефть.

Однако гладко пока только на словах. На вопрос о реальном прекращении огня в Пентагоне ответили уклончиво. А ВВС Израиля нанесли удар по кафе в ливанском городе Сидон – восемь человек погибли, более двух десятков ранены. И это несмотря на то, что в офисе премьера Нетаньяху официально поддержали решение Трампа. Поэтому неудивительно, что этой ночью в небе над городами еврейского государства снова появились иранские ракеты. Сирены воздушной тревоги раздаются в Саудовской Аравии, ПВО работают в союзных США Арабских Эмиратах и Катаре.