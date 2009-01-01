Больше не тайна: Матвеев показал крупным планом сыновей от Боярской

В 2009 году Елизавета Боярская познакомилась на съемках с актером Максимом Матвеевым. Уже летом 2010 года артисты сыграли свадьбу. Причем влюбленные предпочли не делать из этого громкое событие, наоборот, торжество прошло тихо и в кругу самых близких.

Однако в Сети распространились слухи, будто отец Елизаветы, знаменитый актер Михаил Боярский, был не в восторге от выбора любимой наследницы. Однако запретить ей отношения с красавчиком Матвеевым легендарный артист не смог. В 2012 году Боярская родила сына Андрея, а спустя шесть лет - второго наследника Григория. Боярский души не чает во внуках. Тестя он тоже в итоге принял.

В 2025 году Боярская и Матвеев отметили годовщину свадьбы. Супруги в браке уже 15 лет. Сама Елизавета считает, что "это круто" и они с Максимом "большие молодцы". Более того, пара перестала прятать сыновей. Так, в своем официальном телеграм-канале Матвеев опубликовал снимок, на котором запечатлены Андрей и Григорий.

Снимок популярный актер опубликовал по случаю дня рождения старшего наследника. Андрею исполнилось 14 лет. "Андрюха, спасибо тебе, сынище, за то, что ты с нами!!! Радуюсь тебе и твоему пути каждое мгновение этой жизни!!! Продолжай созидать свою реальность и этот мир!! Верю в тебя и буду верить всегда!!!" - обратился к имениннику актер.

В Сети фотографию детей Матвеева и Боярской быстро распространилась. Комментаторы высказали мнение, что старший сын больше похож на отца, а младший - копия Боярской.

