Прощание с погибшей от ножа под Пермью учительницей пройдет 9 апреля

Прощание с погибшей учительницей пройдет 9 апреля в пермской Добрянке.

Проститься с Олесей Петровной можно во Дворце культуры и спорта имени Ладугина в 10:00 по местному времени (8:00 мск), сообщил глава округа Дмитрий Антонов. Отпевание состоится в храме Рождества Пресвятой Богородицы.

"Олеся Петровна останется в сердцах коллег, учеников и всех, кто знал ее как добрый, мудрый и отзывчивый человек. Светлая память", - написал он.

7 апреля ученик девятого класса напал возле школы на свою учительницу русского языка и литературы. Женщину в крайне тяжелом состоянии доставили в больницу, но врачи не смогли ее спасти.

Нападавшему 17 лет, он неоднократно оставался на второй год и состоял на учете полиции. При этом он рос в совершенно обычной семье. Упарня был затяжной конфликт с Олесей Петровной из-за успеваемости - его не допустили к экзамену по русскому языку.

Возбуждено уголовное дело об убийстве и халатности. Подростку назначена стационарная судебно-психиатрическая экспертиза.