Трамп объявил о частично согласованной сделке с Ираном

Долгосрочная сделка США с Ираном содержит 15 пунктов. Большая их часть уже согласована, заявил американский президент Дональд Трамп агентству Франс Пресс. По словам хозяина Белого дома, прочная основа для "долгосрочного соглашения" есть, как и надежда на то, что дело удастся довести до конца.

Ранее стало известно о согласии Трампа приостановить удары по Ирану на две недели. Президент США заверил, что прекращение огня будет двусторонним. Решение американского лидера поддержали и в офисе израильского премьера Нетаньяху.

Переговоры Тегерана с Вашингтоном начнутся 10 апреля в столице Пакистана Исламабаде. Об этом заявил Высший совет национальной безопасности Ирана. Иранская сторона намерена сделать платным проход судов по Ормузскому проливу – тогда как Трамп считает, что статус пролива еще не определен.