Трамп сдался: войну остановят, пролив откроют — цены на нефть моментально рухнули

Дональд Трамп объявил о двухнедельном перемирии с Ираном всего за полтора часа до окончания срока ультиматума. По истечении его президент США грозил уничтожить страны.

В своих соцсетях Трамп написал, что согласен на перемирие при условии, что Иран пойдет на полное, незамедлительное и безопасное открытие Ормузского пролива. Он подтвердил получение от Тегерана предложение из 10 пунктов, которые лягут в основу для переговоров. К перемирию присоединился и Израиль.

Иран открывает пролив

В Иране подтвердили согласие на перемирие. При этом руководство страны заявило, что Тегеран "одержал великую победу и заставил преступные Соединенные Штаты принять свой план из десяти пунктов". На возобновление судоходства в Ормузском проливе понадобится около двух недель, сообщили в Высшем совете национальной безопасности Ирана.

Нефть рухнула

На фоне новостей о согласии сторон цены на нефть опустились ниже 100 долларов за баррель. Так, цены на Brent на бирже ICE в Лондоне рухнули почти на 15% — 93,70 доллара за баррель, а американская WTI подешевела до 95,6 доллара (на момент публикации заметки). За российскую Urals предлагают 91,5 доллара против 116 днем ранее.

Акции подешевели

Пошли вниз и котировки российских энергетических компаний. Так, "Роснефть" и "Татнефть" потеряли больше 5%, акции "Башнефти" подешевели на 4%, "Газпром" просел потерял почти 2%.

Цены на энергоносители резко выросли после того, как США и Израиля 28 февраля начали войну с Ираном. Иран закрыл движение по Ормузскому проливу, через который проходит до 20% мирового трафика нефти.