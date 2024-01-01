Барановская и Аршавин воссоединились на дне рождения дочери

Юлия Барановская родила от Андрея Аршавина троих детей. В браке футболист и телеведущая при этом не были. После расставания Юлии пришлось через суды добиваться алиментов, ведь спортсмен просто ушел и отказывался даже видеться с наследниками.

Только спустя несколько лет Аршавину удалось наладить отношения с детьми и Барановской. Но Андрей в прошлом году решил через суд сократить размер алиментов. И ему это удалось. Бывший капитан сборной России добился пересмотра выплат из-за изменения семейных обстоятельств — в 2024 году у него родилась еще одна дочь.

Несмотря на суды и скандальное расставание и паузу в отношениях с наследниками, со временем Андрей Аршавин наладил отношения с детьми. Так, футболист появился на дне рождения своей старшей дочери Яны. Ей исполнилось 18 лет. Примечательно, что на празднике присутствовала и Юлия Барановская. Экс-влюбленные временно воссоединились ради дочери.

Торжество проходило в кругу семьи в одном из столичных ресторанов. Также среди гостей отметились журналистка Лаура Джугелия и телеведущий Дмитрий Борисов.

Напомним, всего у Андрея Аршавина шестеро наследников — трое от Юлии Барановской, один от Алисы Казьминой, еще один от женщины, чья личность не раскрывается и 1,5-годовалая дочь Ева от Анны Петрушиной, коллеги по "Зениту".

