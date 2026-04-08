Названы возможные причины прорыва дамбы в Дагестане

Прорыв дамбы в Дагестане мог произойти из-за быстрого стока влаги.

Весенний дожди легли на влажный после экстремальной зимы грунт и спровоцировали сток влаги со склонов, объяснил РИА Новости кандидат географических наук Идрис Идрисов.

Вторая вероятная причина произошедшего – это закупорка аварийного водосброса, например, малым оползнем.

"Параметры аварийного сброса должны быть пересчитаны с учетом произошедших и прогнозируемых изменений климата и наблюдаемого роста осадков в такие сезоны", - отметил специалист.

5 апреля произошел прорыв дамбы Геджухского водохранилища. Основной удар пришелся по поселку Мамедкала. В настоящий момент остаются подтопленным более двух тысяч жилых домов, 1,8 тысячи приусадебных участков и 173 участка автомобильных дорог.

Эвакуированы более четырех тысяч человек, двое погибли - это девушка и ребенок, их выловили из реки. Возбуждено уголовное дело.