Рената Литвинова тайно омолаживается в России

Несколько лет назад Рената Литвинова переехала из России во Францию. Эффектная актриса давно мечтала о жизни в Париже. Еще в 2015 году Литвинова стала обладательницей двухуровневой квартиры в столице Франции. С 2022 года актриса постоянно проживает там.

За границей Литвинова не снимается в кино, она лишь играет спектакли и принимает участие в различных модных фотосессиях.

Впрочем, недавно Рената призналась, что скучает по России. Зимой она даже приезжала на родину. А теперь появилась информация, что актриса тут тайно омолаживается. В московских клиниках Литвинова потратила порядка миллиона рублей.

Как уточняет SHOT, актриса уже нанесла 58 визитов в одну из московских криоклиник. Последний раз Рената была там перед Новым годом. Сообщается, что Литвинова предпочитает уколы углекислого газа, ксенонотерапию, общую криотерапию (нахождение в сверхнизкой температуре до -150 градусов) и плацентарную терапию (внутривенное введение препарата, полученного из плаценты рожениц).

Всё это якобы способствует повышению иммунитета, профилактике сердечно-сосудистых заболеваний, активации молодости, защите от вирусных и бактериальных инфекций, а также лечению депрессии и тревог. Кроме того, Рената оплачивала коллагеновое обертывание и принимала ванны с экстрактом из рогов алтайского марала.

