Переживания Владимира Зеленского после решения Совбеза ООН об Ормузском проливе не оценили в Иране. Посольство Исламской республики в ЮАР назвало украинского лидера клоуном.

Зеленский в своем обращении, посвященном результатам заседания Совета Безопасности, назвал СБ ООН неэффективным. По мнению главы киевского режима, Совбез не смог принять меры перед лицом такой "глобальной угрозы, как блокада Ормузского пролива иранским режимом".

Иранские дипломаты признали в соцсети X, что сейчас не самое подходящее время обращать внимание на высказывания клоуна. Но все же прокомментировали выпад Зеленского, подчеркнув: режимы – в США и Израиле, а вовсе не в Иране.