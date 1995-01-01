Наступление сразу на нескольких участках спецоперации - развивают российские войска. Наши штурмовые отряды окружают Константиновку. Авиация уничтожает блиндажи и укрытия радикалов, а беспилотники контролируют все подходы к городу. Тяжёлая ситуация для радикалов и в Днепропетровской области, где артиллерия массированными ударами разрушает командные пункты ВСУ.

Когда бойцы "задирали ствол" и заряжали пушку высокоточными снарядами "Краснополь", старший батареи уже знал, за кем идет охота. Это был командный пункт ВСУ в селе Березовое. Время для атаки артиллеристы выбрали на рассвете. Понимали - все, кто внутри блиндажа, спят. А когда охранение националистов заметило вдалеке российский дрон-разведчик, бить тревогу было уже поздно. Цель "подсвечена". Гаубица открыла огонь.

После артподготовки штурмовикам оставалось захватить последний блиндаж. Но именно он в Березовом оказался самым "тяжелым". Мимо не пройти. Тропинок в обход нет. Из двух бойниц националисты непрерывно били из пулеметов. Пришлось откатиться. Придумать новый план. Решили действовать в сумерках. Ползти налегке, чтобы ничего из снаряжения не цеплялось за ветки и не шумело.

Фактор внезапности сработал. Оставалось "уложить" еще двоих бандеровцев, как раз тех, что стояли за пулеметами. Но когда прогремели первые выстрелы, а российские бойцы ворвались вглубь блиндажа, ошеломленный противник открыть огонь в ответ просто не успел.

Сегодня военные сообщили - Березовое полностью отбито. А в Донецкой республике российские войска целиком зачистили лес в окрестностях Миньковки. Это значит, что на пути к Славянско-Краматорской агломерации ВСУ потеряли такую удобную локацию, где могли прятаться диверсионные группы.

Основная часть боевых вылетов у российских пилотов сегодня - на Константиновку. За последние 2 дня ситуация для ВСУ в городе резко ухудшилась. Каждая машина с продуктами или боеприпасами тут же взлетает на воздух. Все дороги под контролем российских дронов. А штурмовики группировки "Южная" начали брать Константиновку в клещи с трех сторон.

Российские медики извлекли из раненого бойца компонент дрона ВСУ

Подозрительный предмет, напоминающий взрывное устройство, саперы забрали. Но по спинам хирургов еще бежал холодный пот. Никто не знал, как поведет себя эта "болванка", извлечённая из ноги раненного бойца. Его привезли с передовой после атаки украинского дрона. Медсестер сразу вывели. Надели броню и каски. И начали операцию.

Что вытаскивают из мягких тканей, врачи не знали. Рентген не помог. Действовали на свой страх и риск. Когда саперы сообщили что, это было не взрывное устройство, а элемент электропитания бандеровского дрона, доктора облегченно выдохнули. И спокойно закончили сложнейшую операцию.

Ногу бойцу спасли. Жизнь его вне опасности. Кто-то скажет: все равно чудо - ведь в голени застряла железка размером с кулак. Но бойцы говорят - в зоне СВО, если кто и творит чудеса, так это военные врачи. Благодаря их невероятному самообладанию и опыту вот такие операции закачиваются успешно.