Мишустин создал комиссию по ликвидации последствий паводков в Дагестане

Михаил Мишустин по поручению президента создал правительственную комиссию по ликвидации последствий наводнений в Дагестане. В неё вошли главы федеральных ведомств. В республике остаются подтопленными почти полторы тысячи жилых домов. И стихия продолжает наносить ущерб - накануне сошёл новый оползень. При этом сегодня в республике вновь ожидаются ливни. А в ближайшие дни - и третья волна паводков.

Гигантский оползень в Буйнакском районе Дагестана. Полностью разрушены более 200 метров автодороги республиканского значения между селами Верхнее и Нижнее Казанище. Добраться до них теперь можно только в объезд по грунтовке. И путь этот доступен лишь для внедорожников.

В Дербентском районе большая вода постепенно отступает, но подмытые фундаменты не выдерживают. В Хасавюртовском районе вышедшая из берегов река Акташ полностью затопила находящиеся в низовьях населенные пункты Адильотар и Кадыротар. Вся территория теперь больше напоминает огромное озеро с редкими островами.

На помощь пострадавшим пришли российские регионы. Плечом к плечу со спасателями работают волонтеры. Главное сейчас - расчистить улицы. В Махачкале небольшая река Черкесозень в одночасье затопила жилые кварталы и подстанцию "Приморская". Без света остались более 30 тысяч человек. Сейчас электроснабжение восстановлено. На улицах работает тяжелая техника. Жители вручную расчищают придомовые территории.

Это Седьмая Туристическая улица в Махачкале. Здесь, в основном, частный сектор. Застройка велась хаотично, а берега реки не были укреплены.

Всего в Дагестане подтопленными остаются более 1300 домов и 90 участков автодорог в шести районах. В пунктах временного размещения находятся почти 600 человек. Половина из них - дети. Люди обеспечены всем необходимым.

Специальные комиссии уже начали подомовой обход для установления ущерба и выплат компенсаций. Проводят дезинфекцию территории и контролируют качество питьевой воды. Тем временем синоптики предупреждают - к концу недели непогода еще может вернуться.