Собянин: Специалисты еще 14 направлений могут получить статус "Московский врач"

Более трёх тысяч докторов получили в прошлом году престижный статус "Московский врач". Как рассказал сегодня в своём блоге мэр столицы Сергей Собянин, значительно расширили перечень специальностей, по которым можно сдать соответствующий экзамен.

Он считается одним из самых строгих и охватывает не только профильное направление, но и смежные дисциплины. Статус подтверждает высокий уровень, даёт возможность занимать руководящие должности и прибавку к зарплате. А главное - врачи получают больше доверия со стороны пациентов.