В Московской области стартовал конкурс "Рядом с героем"

В Московской области сегодня стартовал конкурс "Рядом с героем". Он проходит для владельцев собак-проводников - тех, кто потерял зрение в ходе специальной военной операции.

Ветераны продемонстрируют навыки взаимодействия со своими питомцами, покажут творческие номера, а специалисты оценят качество ухода за четвероногими помощниками.

Такие мероприятия - важная часть работы по социальной реабилитации военнослужащих. Они помогают бойцам улучшить психологическое состояние и быстрее интегрироваться в общество.