Что обнаружили реставраторы в Смольном монастыре

В Санкт-Петербурге реставраторы показали уникальные фрагменты росписи церкви Святой Великомученицы Екатерины в Смольном монастыре. Несколько десятилетий интерьеры храма, построенного по проекту Растрелли, были скрыты под слоем штукатурки. И сейчас мастера находят под ней лики ангелов и возвращают блеск позолоте.

Эти путти пострадали уже в советские годы - во время одной из переделок. Сейчас реставраторы вернули им ступни, пальцы и мечтательные улыбки. Императрица Елизавета Петровна не любила всех этих западных веяний и была против херувимов в православной церкви. Но не смогла отказать российскому архитектору с итальянскими корнями. Так, пухлые задорные младенцы-ангелы - любимый сюжет Франческо Бартоломео Растрелли - вопреки вкусам императрицы, стали неотъемлемой частью елизаветинского барокко.

"Все четыре церкви по проекту Растрелли задумывались одинаково выполнить отделку этих церквей совершенно. Но вот эта церковь наиболее дошла до нас в том виде, в котором её задумывал автор. Поэтому эта церковь является уникальной", - отметила Юлия Шпаник, начальник отдела Центрального района Управления по охране и использованию объектов культурного наследия КГИОП Санкт-Петербурга.

Церковь Святой Великомученицы Екатерины - один из угловых храмов Воскресенского Новодевичьего Смольного монастыря. Заложена была в 1748 году по указу Елизаветы Петровны. Именно здесь хотели воспитывать новое поколение благородных девиц Российской империи. И сюда императрица мечтала уйти на покой. Но не сложилось. Достраивал всё уже другой архитектор.

"В верхней части пространства, в пространстве барабана, отделка также довольно-таки пострадала, поскольку в советское время пытались сохранить тепло, экономили тепло, и верхняя часть была затянута", - рассказала Юлия Шпаник.

В советские годы интерьеры Растрелли стали самыми закрытыми и загадочными. Позолоченную лепнину закрасили штукатуркой, а в церковь не пускали посторонних. Иконостас отдали в Русский музей, установили многоярусные металлические стеллажи, храм превратили в партийный архив. Почти лабораторный режим спас шедевр от полного уничтожения.

Убрав слой копоти, олифы и старой масляной краски, которая свисала лохмотьями, на подкупольных парусах реставраторы открыли живописные работы Мины Колокольникова и Ивана Бельского. Теперь ликам мучениц бережно возвращают первозданный вид.

"Их работы присутствуют в Богоявленском Морском соборе. Они известные станковисты, писали иконы. И мы должны относиться к этой живописи, к авторской, с величайшим почтением. Это одна из лучших сохранившихся живописей, на мой взгляд", - отметил Михаил Ботаковский, директор петербургской реставрационной компании.

Стены церкви одеты в леса. 30 метров от пола до купола. И работы сейчас идут на всех уровнях. Годы реставрации, но каждый раз открытия. Так, демонтировав шахту лифта, на котором поднимали партийный архив, нашли лик Богородицы. Десятки лет его скрывал толстый слой меловой побелки.

Слой за слоем снимают время, но сохраняют подлинность. Здесь все уникально. Каждая ветка, каждый бутон вылеплены вручную и не повторяются. И легкая асимметрия - это рука мастера, а не штамповка.

Реставраторы не придумывают новое. Под куполом утраченные элементы восполняют техникой гризайль - рисуют на ажурную лепнину. Ниже на воссозданных цветах позолоту имитируют подходящим цветом. А на первом ярусе задумка Растрелли будет блистать во всем великолепии. Уже в следующем году таинственный шедевр снова откроется любителям подлинной исторической среды.