Поликлиника вспыхнула как спичка в Иркутской области

В Иркутской области огонь полностью охватил здание поликлиники.

Инцидент произошел в поселке Новонукутский на улице Майская. Здание мгновенно вспыхнуло, медикам и посетителям пришлось в считанные минуты эвакуироваться. К счастью, обошлось без пострадавших.

Пожар потушили на площади 600 квадратных метров, сообщили в региональном главке МЧС. На месте работали 14 пожарных и пять единиц техники. Причины пожара выясняются.

31 марта в Нижнекамске (Татарстан) произошло ЧП на предприятии "Нижнекамскнефтехим" - воспламенилась газовая смесь, в результате чего прогремел взрыв, а затем начался пожар. Погибли 11 человек, в городе был объявлен трехдневный траур.